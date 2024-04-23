Генпрокуратура Молдавии видит признаки госизмены в создании блока «Победа»

«Хочу вас заверить, что и прокуратура, и органы уголовного розыска и госбезопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с участием наших политиков в Москве, и в свое время каждое действие будет квалифицировано. Компонент преступления “измена” также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», — цитирует его информационный портал ZDG.
С точки зрения прокуратуры, отметил Мунтяну, создание блока «имеет тенденцию угрожать безопасности государства». Он добавил, что прокуратура расследует действия нескольких политиков, создавших в Москве блок «Победа».
21 апреля в Москве лидеры нескольких оппозиционных партий Молдавии объявили об объединении в политический блок «Победа». Он будет в оппозиции к проевропейской Партии действия и солидарности, которая контролирует парламент страны и правительство. Участники съезда подчеркнули, что подобная встреча невозможна в Молдавии, где, по их словам, оппозиция подвергается гонениям за критику проевропейского курса страны. В правительстве Молдавии этих политиков уже назвали «преступниками и предателями родины». Накануне в Кишинев вернулись около 100 участников съезда. По данным блока, на границе правоохранительные органы Молдавии конфисковали деньги у некоторых участников съезда, люди также подвергались допросам.