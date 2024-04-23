Лукашенко поздравил иудеев Беларуси с Песахом

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что иудаизм занимает важное место в конфессиональной палитре Беларуси. И напомнил, что в республике существуют и ведут активную деятельность десятки религиозных общин, образовательных и культурных центров иудеев. А также заметил, что благотворительная и просветительская работа этих организаций содействует в укреплении межнациональной дружбы, развитии общественного диалога и сохранении гражданского согласия.