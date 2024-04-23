Лукашенко поздравил иудеев Беларуси с Песахом

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских иудеев с Песахом, сообщила пресс-служба президента.
Праздник Песах Александр Лукашенко назвал праздником верности еврейского народа своим традициям. И заметил, что Песах также является праздником, символизирующим начало долгого пути к обретению земли обетованной.
— Сегодня память о мужестве и стойкости предков дает силы преодолевать трудности современного мира, является залогом светлого будущего, — сказал он.
При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что иудаизм занимает важное место в конфессиональной палитре Беларуси. И напомнил, что в республике существуют и ведут активную деятельность десятки религиозных общин, образовательных и культурных центров иудеев. А также заметил, что благотворительная и просветительская работа этих организаций содействует в укреплении межнациональной дружбы, развитии общественного диалога и сохранении гражданского согласия.
— Пусть Песах принесет в каждый дом радость и благоденствие, соберет вместе дорогих сердцу людей, — пожелал Лукашенко белорусских евреям.