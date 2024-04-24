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Матвиенко обратила внимание на опыт объединения регионов в России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. У России есть достаточно успешный опыт объединения регионов, и есть группа регионов, которые нуждаются в укрупнении, время для этого придет, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Источник: © РИА Новости

«Не буду называть регионы, но, безусловно, есть такая группа регионов, которые, на мой взгляд, просто нуждаются в укрупнении, в объединении, чтобы они дополнили друг друга экономически и социально. Время придет для этого», — сказала она.

Матвиенко при этом подчеркнула, что к данному вопросу надо подходить продуманно, должны быть «научные экспертные обоснования с расчетами, с пониманием того, что если два региона или три региона объединятся, то экономический эффект будет огромный, кумулятивный эффект для людей будет огромный». Тогда, по ее мнению, «люди с удовольствием тоже это поддержат».

«У нас есть положительный опыт — уже в новой России — объединения регионов, и он достаточно успешный», — сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что процедура объединения регионов достаточно сложная.

Матвиенко Валентина