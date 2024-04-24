Кого забирают в армию в Приморье: подробности весеннего призыва

«В войска отправили почти 1500 человек. Основная масса будет служить на территории Восточного военного округа, часть призывников останется в Приморье. Почти 70% призывной молодежи получили отсрочки, в основном по учебе», — сообщили в ходе пресс-конференции об итогах осеннего призыва.
Нынешний призыв будет масштабнее: стоит задача набрать порядка двух тысяч человек. Еще одно отличие — большинство новобранцев, порядка 70%, будут выпускниками учебных заведений. В основном отправки в войска начнутся после окончания учебы, хотя первые солдаты добрались до своих частей уже 15 апреля.
Как отметил военком Приморского края Николай Тригубко, в этом году Тихоокеанский флот примет в два раза больше новобранцев. В зону СВО, а также в новые регионы никого из срочников отправлять не будут. В ходе весеннего призыва будут актуальны не только электронные, но и бумажные повестки.
Кстати, уклонистов в Приморье стало меньше. По статье об уклонении от военной службы было возбуждено 11 уголовных дел.
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