Кого забирают в армию в Приморье: подробности весеннего призыва

Как отметил военком Приморского края Николай Тригубко, в этом году Тихоокеанский флот примет в два раза больше новобранцев. В зону СВО, а также в новые регионы никого из срочников отправлять не будут. В ходе весеннего призыва будут актуальны не только электронные, но и бумажные повестки.