В США начали обсуждать охрану Трампа в тюрьме

Трампу грозит до четырех лет из-за скандала с порнозвездой. Служба охраны задумалась о его безопасности за решеткой, пока это выглядит «логистическим кошмаром». Специалисты допустили открытие пустующей тюрьмы специально для Трампа. Секретная служба США, занимающаяся охраной действующих и бывших президентов, начала проработку сценария, при котором Дональд Трамп окажется в заключении по итогу одного из уголовных дел, рассматриваемых в его отношении. Об этом пишут ABC и New York Times (NYT) со ссылкой на источники.