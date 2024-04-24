Их больше нет. В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине

«Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она сама начнет действовать, в стальном шлеме и с оружием», — написал один из комментаторов.
«У нас их больше нет, если мы не хотим поставить под угрозу национальную оборону. Как самонадеянно со стороны этой женщины», — отметил другой.
«Пусть эти политики, поставляющие оружие, стоят на передовой и борются за свою безусловную солидарность», — отметил третий.
«Скоро у нас самих ничего не останется», — поделился мнением еще один из пользователей.
«Полная чушь. Украина должна пойти по пути белого флага», — заключили читатели.
В начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.