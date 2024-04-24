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Их больше нет. В Германии ужаснулись заявлению Бербок об Украине

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Spiegel в соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что другие страны должны поставить Украине дополнительные системы ПВО.

Источник: AP 2023

«Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она сама начнет действовать, в стальном шлеме и с оружием», — написал один из комментаторов.

«У нас их больше нет, если мы не хотим поставить под угрозу национальную оборону. Как самонадеянно со стороны этой женщины», — отметил другой.

«Пусть эти политики, поставляющие оружие, стоят на передовой и борются за свою безусловную солидарность», — отметил третий.

«Скоро у нас самих ничего не останется», — поделился мнением еще один из пользователей.

«Полная чушь. Украина должна пойти по пути белого флага», — заключили читатели.

В начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.