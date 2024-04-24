Лукашенко рассказал, каким достижением национальной демократии гордится больше всего

«Кем бы мы ни являлись, находящиеся в этом зале, где бы ни работали, между нами нет дистанции. Здесь у всех нас один статус — участники Всебелорусского народного собрания. Делегаты и приглашенные. И этим достижением национальной демократии я горжусь больше всего», — сказал глава государства.
Он подчеркнул, что в Беларуси гордятся наработанным опытом стратегического планирования — без малого 30 лет ВНС во многом определяло государственный уклад Беларуси. «Это эволюционное развитие». Лукашенко на ВНС о новом этапе в политической жизни страны
Лукашенко: Беларусь не отрицает прогрессивные формы западноевропейской демократии Лукашенко: в Беларуси не отделяют власть от народа «Скажем прямо: первое Всебелорусское народное собрание спасло нашу страну», — подчеркнул Президент.
Все пятилетние программы социально-экономического развития реализовывались только после одобрения делегатами собрания. «Пришло время выходить на новый уровень, и мы сделали это», — сказал белорусский лидер.