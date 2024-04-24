Лукашенко рассказал, каким достижением национальной демократии гордится больше всего

«Кем бы мы ни являлись, находящиеся в этом зале, где бы ни работали, между нами нет дистанции. Здесь у всех нас один статус — участники Всебелорусского народного собрания. Делегаты и приглашенные. И этим достижением национальной демократии я горжусь больше всего», — сказал глава государства.