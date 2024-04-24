Путин поручил при необходимости скорректировать выплаты пострадавшим от паводка

Он потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах, а также своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь. «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой там уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались», — уверен Владимир Путин.