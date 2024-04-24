Путин поручил при необходимости скорректировать выплаты пострадавшим от паводка

«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, да и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые — вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», — уточнил президент.
Он потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах, а также своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь. «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой там уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались», — уверен Владимир Путин.
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