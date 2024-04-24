Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил при необходимости скорректировать выплаты пострадавшим от паводка

Президент Владимир Путин проводит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Курганской, Оренбургской и Тюменской областях. По его словам, в Оренбургской области сложилась наиболее сложная ситуация, и уровень воды снижается медленно. Господин Путин поручил при необходимости скорректировать размеры компенсаций пострадавшим гражданам.

«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации. Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества, да и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедливые — вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», — уточнил президент.

Он потребовал не допускать скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах, а также своевременно оказывать пострадавшим медицинскую и правовую помощь. «Для граждан не важно, абсолютно безразлично, какой там уровень власти за какую проблему отвечает, где чьи полномочия. Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались», — уверен Владимир Путин.

Новость дополняется.

Путин Владимир
МЧС