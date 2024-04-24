FT увидела еще одну стратегическую победу России в Африке

Госдепартамент США включил в бюджет на следующий год статью расходов на борьбу с влиянием России в Африке. Как выяснила Politico, власти США после требования вывести войска из Нигера решили пересмотреть свою стратегию на континенте. «Реальное преимущество россиян перед Соединенными Штатами заключается в том, что у них есть оружие и они продают его, включая стрелковое и вертолеты. В Африке есть множество проблем с безопасностью, и африканцам необходимо оружие», — сказал изданию один из американских чиновников.