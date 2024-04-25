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Зеленский описал исход конфликта на Украине словами «не все будут счастливы»

Не все будут счастливы от исхода конфликта России и Украины заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Reuters

«Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», — сказал он. При этом он подчеркнул, что украинцы должны победить.

24 апреля президент США Джо Байден утвердил законопроект о выделении военной помощи Украине.

Размер нового пакета помощи Украине составит около 61 миллиарда долларов. При этом больше трети от суммы (23 миллиарда) будут выделены на восполнение запасов США. 13,8 миллиарда предназначены для закупки вооружений для Украины, еще более 11 миллиардов — на «текущие военные операции США в регионе». 7,9 миллиарда уйдут на поддержание функционирования украинского правительства, а 26 миллионов — на надзор за предоставляемой помощью Киеву.