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Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Нигерские власти попросили США вывести своих военнослужащих из африканской страны из-за разногласий с Вашингтоном в том числе по поводу перехода Нигера к демократическому правлению, а также партнеров, с которыми стремился работать Ниамей, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского чиновника.

Источник: Reuters

«Я думаю, что они попросили нас уйти, потому что не хотели решать вопросы, вызывающие обеспокоенность, которые были у нас… У нас были опасения об отсутствии движения относительно объявления о переходе к демократическому правлению, и у нас были некоторые опасения о внешних партнерах, с которыми они стремились работать», — приводит агентство слова чиновника.

Он также указал, что Вашингтон надеется, что нигерские власти опубликуют график перехода как можно скорее после завершения национального диалога.

По словам чиновника, Вашингтон в вопросе о новых партнерах после вывода сил из Нигера намерен работать с демократическими игроками, которые приветствуют американскую помощь, обучение, оборудование. Чиновник добавил, что значение ситуации в Нигере для будущего — «все еще предмет обсуждения».

Ранее СМИ сообщили, что новые власти Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны.

В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.