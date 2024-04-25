Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters

«Я думаю, что они попросили нас уйти, потому что не хотели решать вопросы, вызывающие обеспокоенность, которые были у нас… У нас были опасения об отсутствии движения относительно объявления о переходе к демократическому правлению, и у нас были некоторые опасения о внешних партнерах, с которыми они стремились работать», — приводит агентство слова чиновника.
Он также указал, что Вашингтон надеется, что нигерские власти опубликуют график перехода как можно скорее после завершения национального диалога.
По словам чиновника, Вашингтон в вопросе о новых партнерах после вывода сил из Нигера намерен работать с демократическими игроками, которые приветствуют американскую помощь, обучение, оборудование. Чиновник добавил, что значение ситуации в Нигере для будущего — «все еще предмет обсуждения».
Ранее СМИ сообщили, что новые власти Нигера разорвали соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Позднее в СМИ распространилась информация, что США сообщили Нигеру, что в ближайшее время выведут тысячу своих военных из страны.
В Нигере в июле 2023 года группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.