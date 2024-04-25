Вывод сил США из Нигера вызван спорами о демократии в стране, пишет Reuters

«Я думаю, что они попросили нас уйти, потому что не хотели решать вопросы, вызывающие обеспокоенность, которые были у нас… У нас были опасения об отсутствии движения относительно объявления о переходе к демократическому правлению, и у нас были некоторые опасения о внешних партнерах, с которыми они стремились работать», — приводит агентство слова чиновника.