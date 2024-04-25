ВС России создадут над Запорожской областью «защитный купол»

«Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области», — отметили в ведомстве.
Там указали, что подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.
Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения также используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2». Это высокомобильный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов.
Кроме того, в ведомстве привели слова военного, который сказал, что для борьбы с украинскими беспилотниками используются, в частности, системы «Панцирь».