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ВС России создадут над Запорожской областью «защитный купол»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские комплексы С-300, «Панцирь» и другие средства противовоздушной обороны группировки войск «Днепр» создают над Запорожской областью «защитный купол», заявили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты зенитно-ракетных комплексов С-300 в связке с другими средствами ПВО создают защитный купол на всей территории Запорожской области», — отметили в ведомстве.

Там указали, что подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

Для поражения воздушных целей ВСУ российские подразделения также используют зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Бук-М2». Это высокомобильный комплекс, предназначенный для уничтожения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и других аэродинамических летательных объектов.

Кроме того, в ведомстве привели слова военного, который сказал, что для борьбы с украинскими беспилотниками используются, в частности, системы «Панцирь».