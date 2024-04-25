Британский политик сделал неожиданное заявление о России

В декабре прошлого года посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британское правительство разорвало не только политические связи со страной, но и гуманитарные и экономические, что наносит ущерб экономике самой Великобритании. Он также подчеркнул, что возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона, Москва внимательно рассмотрит любую инициативу.