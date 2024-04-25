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Британский политик сделал неожиданное заявление о России

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Западным странам необходимы мирные отношения с Россией, написал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен на своей странице в социальной сети X.

Источник: © РИА Новости

«Мир с Россией», — призвал он.

Куртен также отметил, что Запад должен прекратить оказывать финансовую поддержку киевскому режиму. Кроме того, добавил он, союзникам Украины следует содействовать окончанию конфликта в этой бывшей советской республике.

В декабре прошлого года посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что британское правительство разорвало не только политические связи со страной, но и гуманитарные и экономические, что наносит ущерб экономике самой Великобритании. Он также подчеркнул, что возобновление отношений России и Великобритании будет зависеть от Лондона, Москва внимательно рассмотрит любую инициативу.

дипломатия