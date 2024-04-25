Минцифры предложило запретить рекламные обзвоны россиян

Сейчас Минцифры обсуждает формулировку законопроекта, будут ли туда относиться только спам-звонки, совершенные роботами, или все рекламные звонки, рассказал Шадаев РБК в кулуарах конференции. По его словам, законопроект должен быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию. «Насчет ответственности пока думаем, какая-то точно будет. Думаю, операторы просто не будут пропускать такие звонки. Нам это решение кажется своевременным. Но сейчас самое главное — ввести запрет, потом будем думать над ответственностью», — сказал министр.