Молдова представила отчет по выполнению требований Еврокомиссии в 2023 году

КИШИНЕВ, 25 апр — Sputnik. Молдова направила в Брюссель отчет о выполнении требований, выдвинутых в рамках пакета по расширению Европейской комиссии на 2023−2024 годы, сообщает Бюро по евроинтеграции.
«Документ содержит информацию о прогрессе, достигнутом в реализации рекомендаций пакета по расширению на 2023 год и о соответствии критериям членства в Европейском Союзе за период с июля 2023 года по март 2024 года», — заявили в ведомстве.
Там также уточнили, что за текущий год отчет будет представлен в двух частях — первая направлена в апреле, вторая ожидается в сентябре. Прогресс, описанный в документах, будет оценен Еврокомиссией и отражен в отчете для Республики Молдова, который будет опубликован в конце этого года.
Составление отчета осуществлялось при участии рабочих групп и в координации с Бюро европейской интеграции, для этого инструктаж прошли сотни сотрудников государственных учреждений, представителей гражданского общества, а также экспертов по проектам технической помощи, предоставленной партнерами по развитию.