Молдова представила отчет по выполнению требований Еврокомиссии в 2023 году

Там также уточнили, что за текущий год отчет будет представлен в двух частях — первая направлена в апреле, вторая ожидается в сентябре. Прогресс, описанный в документах, будет оценен Еврокомиссией и отражен в отчете для Республики Молдова, который будет опубликован в конце этого года.