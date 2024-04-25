Макрон предупредил о смерти Европы

BFMTV указывает, что Макрон выступил с речью на фоне отставания его центристской партии «Возрождение» от правоконсервативной «Национального объединения» Марин ле Пен на предстоящих выборах в Европарламент. Они пройдут через полтора месяца, 9 июня. Елисейский дворец отрицает связь выступления с выборами, однако Le Monde напоминает, что выступление в этом же зале в 2017 году вывело Макрона на «европейскую авансцену». Близкий к Макрону собеседник издания рассказал, что тот в своей сорбоннской речи «выбирает консерватизм». «Президент чувствует, что на него нападают по его основным вопросам: экономике и Европе», — пояснил он.