Ирина Вагина назначена замминистра культуры Нижегородской области

Ирина Вагина назначена заместителем министра культуры Нижегородской области. Об этом сообщила глава регионального Минкульта Наталья Суханова. По ее словам, новый заместитель имеет серьезный опыт юридической и правовой работы в коммерческой среде.
— Рада поздравить с первым рабочим днем в качестве заместителя министра культуры Ирину Вагину. В министерство она пришла из Нижегородской филармонии, где занимала должность заместителя директора. Мы не только растим кадры внутри нашего ведомства, но и внимательно следим за деятельностью наших подведов, замечаем успехи руководителей, — заметила Суханова.
На новой должности в обязанности Ирины Вагиной будет входить кураторство организационно-правовой работы, работы театров и культурно-образовательных учреждений.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Кабайло назначен министром спорта Нижегородской области.