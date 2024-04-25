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Ирина Вагина назначена замминистра культуры Нижегородской области

Заместитель главы Минкульта будет курировать работу театров и образовательных учреждений.

Источник: Тг-канал Натальи Сухановой

Ирина Вагина назначена заместителем министра культуры Нижегородской области. Об этом сообщила глава регионального Минкульта Наталья Суханова. По ее словам, новый заместитель имеет серьезный опыт юридической и правовой работы в коммерческой среде.

— Рада поздравить с первым рабочим днем в качестве заместителя министра культуры Ирину Вагину. В министерство она пришла из Нижегородской филармонии, где занимала должность заместителя директора. Мы не только растим кадры внутри нашего ведомства, но и внимательно следим за деятельностью наших подведов, замечаем успехи руководителей, — заметила Суханова.

На новой должности в обязанности Ирины Вагиной будет входить кураторство организационно-правовой работы, работы театров и культурно-образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кабайло назначен министром спорта Нижегородской области.