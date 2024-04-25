Ирина Вагина назначена замминистра культуры Нижегородской области

— Рада поздравить с первым рабочим днем в качестве заместителя министра культуры Ирину Вагину. В министерство она пришла из Нижегородской филармонии, где занимала должность заместителя директора. Мы не только растим кадры внутри нашего ведомства, но и внимательно следим за деятельностью наших подведов, замечаем успехи руководителей, — заметила Суханова.