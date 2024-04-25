Олжас Бектенов поговорил с Реджепом Эрдоганом в Анкаре

«Сегодня правительства двух стран работают над планомерным обеспечением стабильного объема торговли на уровне не менее 10 миллиардов долларов Казахстан намерен увеличить экспорт продукции в Турцию по 34 видам товаров на общую сумму более 630 миллионов долларов. Среди них продукция металлургической, нефтехимической, пищевой и машиностроительной промышленностей. В свою очередь, турецкая сторона выразила заинтересованность в реализации новых совместных проектов по перспективным направлениям экономики. Только за год объемы грузовых перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом выросли на 40%. Стороны обозначили перспективы трехкратного увеличения объема грузоперевозок в рамках развития потенциала Транскаспийского международного транспортного коридора».