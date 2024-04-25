В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг», — сообщил он журналистам на брифинге.