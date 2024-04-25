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В Пентагоне рассказали, что делают американские военные на Украине

ВАШИНГТОН, 25 апр — РИА Новости. Пентагон утверждает, что американские военные на Украине не ведут подготовку ВСУ, а только обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия, заявил в четверг официальный представитель минобороны США Патрик Райдер.

Источник: AP 2023

«Военнослужащие США не проводят подготовку местных сил внутри Украины. На Украине у нас имеется незначительное присутствие в офисе оборонного сотрудничества посольства. Это небольшое количество советников предоставляют информацию, поддерживают логистику, участвуют в программе надзора за вооружениями, обеспечивают мониторинг», — сообщил он журналистам на брифинге.

Райдер добавил, что США до сих не приняли решения об увеличении числа военных советников на Украине, а также признают опасность их нахождения там.