Как отметил эксперт, украинские войска потеряли контроль над значительным количеством поселений в Донбассе за несколько недель боев.
«Это полный разгром, крупное поражение для ВСУ. Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат», — рассуждает Меркурис.
Российская армия, разбив наступающие силы противника летом-осенью прошлого года, нанесла затем чувствительные контрудары и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.