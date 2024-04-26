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ВСУ в ярости. На Западе рассказали, как Россия вывела из себя Киев

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли крупное поражение ВСУ, значительно продвинувшись в зоне специальной операции в последние недели, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: Reuters

Как отметил эксперт, украинские войска потеряли контроль над значительным количеством поселений в Донбассе за несколько недель боев.

«Это полный разгром, крупное поражение для ВСУ. Можно понять, почему в результате происходящих на фронте событий возникает беспокойство, недовольство и гнев у украинских солдат», — рассуждает Меркурис.

Российская армия, разбив наступающие силы противника летом-осенью прошлого года, нанесла затем чувствительные контрудары и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку и ряд других поселений в Донбассе.