В Киеве предложили украинцам, не желающим возвращаться на родину, сдать паспорт

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Украинцы, которые не хотят возвращаться на родину, могут отказаться от своего гражданства и остаться жить за границей. Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, комментируя возмущение украинцев решением Киева приостановить оказание консульских услуг в загранучреждениях.
«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране», — сказала она в эфире ток-шоу «Тема с Мосейчук». Парламентарий утверждает, что власти в Киеве «не обязывают вернуться» находящихся за границей украинцев, а лишь просят обновить данные о своем местонахождении. «Все, что у них просят, это обновить свои данные, чтобы мы знали, что они находятся за границей», — добавила Безуглая.
В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что выехавшие за рубеж украинцы должны помнить о своих обязательствах перед государством, если хотят и дальше пользоваться его услугами. «У любого гражданина Украины есть определенные обязательства. Государство настаивает на том, что, кроме права использовать сервисные услуги государства — об этом, к слову, министр иностранных дел [Украины Дмитрий Кулеба] достаточно, мне кажется, четко и конкретно заявил, — гражданин еще должен осознавать свои обязанности», — сказал он в интервью «24-му каналу».
С 23 апреля Украина приостановила оказание консульских услуг находящимся за границей мужчинам призывного возраста. Исключение составит лишь оформление документов для возвращения на Украину. Кулеба заявил, что такое решение продиктовано тем, что военнообязанные мужчины скрываются за границей от мобилизации. Уже на следующий день в загранучреждениях начали возникать конфликты. В частности, в Варшаве около 300 украинских мужчин призывного возраста заблокировали паспортный сервис госпредприятия «Документ», требуя предоставить им услуги и выдать загранпаспорта.
Позже правительство Украины приняло постановление, согласно которому мужчинам от 18 до 60 лет не будут выдавать загранпаспорта и внутренние паспорта в зарубежных дипломатических учреждениях. Оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что подобные действия властей побудят украинцев искать политическое убежище в других странах.
В Киеве свои решения объясняют принятием Верховной радой 11 апреля закона об ужесточении правил мобилизации. Он, в частности, предполагает, что без обновления военно-учетных документов военнообязанные мужчины больше не смогут получить услуги в консульствах страны за рубежом, в том числе оформить загранпаспорт. Закон подписан президентом Владимиром Зеленским и вступит в силу 18 мая.