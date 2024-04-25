В Киеве предложили украинцам, не желающим возвращаться на родину, сдать паспорт

«Если вы не чувствуете себя украинцем, то сдавайте паспорт и идите себе, оставайтесь в другой стране», — сказала она в эфире ток-шоу «Тема с Мосейчук». Парламентарий утверждает, что власти в Киеве «не обязывают вернуться» находящихся за границей украинцев, а лишь просят обновить данные о своем местонахождении. «Все, что у них просят, это обновить свои данные, чтобы мы знали, что они находятся за границей», — добавила Безуглая.