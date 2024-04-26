Самарскому вице-губернатору вручили повестку и пригрозили уголовным делом

О том, что Холину вручили повестку в его рабочем кабинете 25 апреля, написало «Ъ-Волга». Издание отметило, что в случае неявки в течение 48 часов против него могут возбудить уголовное дело. Основанием для этого стал приказ врио командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии от 24 апреля этого года, в котором говорится, что досрочное увольнение с военной службы с зачислением в запас предусмотрено только для тех военнослужащих, которых наделили полномочиями высшего должностного лица субъекта России (руководителя высшего органа государственной исполнительной власти) или члена Совета федерации.