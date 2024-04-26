Военнослужащего УЦ ВВО в Хабаровском крае наградили медалью «За боевые отличия»

В ходе выполнения боевых задач одном из зданий была обнаружена ДРГ противника, в последствии чего группа, в которой находился старший сержант Степанов, вступила в бой. В ходе боя, благодаря умелым действиям Владислава Степанова, ДРГ противника была уничтожена.