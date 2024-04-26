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Военнослужащего УЦ ВВО в Хабаровском крае наградили медалью «За боевые отличия»

Благодаря смелости и решительности старшего сержанта Владислава Степанова командованию были переданы важные сведения о противнике.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Старший сержант Владислав Степанов, военнослужащий учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В минувшем году старший сержант Степанов убыл в зону проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач одном из зданий была обнаружена ДРГ противника, в последствии чего группа, в которой находился старший сержант Степанов, вступила в бой. В ходе боя, благодаря умелым действиям Владислава Степанова, ДРГ противника была уничтожена.

После уничтожения противника была собрана важная информация о составе и численности войск Вооруженных сил Украины.

Благодаря отваге, смелости и решительности старшего сержанта Степанова командованию были переданы важные сведения о противнике.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при исполнении своего воинского долга, старший сержант Владислав Степанов награждён медалью «За боевые отличия».