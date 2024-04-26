Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий

В объявлении не уточняется, где именно предстоит работать: в зоне боевых действий или нет. Отмечается лишь, что нужно будет освещать некие операции в различных районах России. В день обещают платить 700 долларов и покрывать расходы.
Среди минимальных требований к кандидатам — опыт работы оператором при воинских частях, которые непосредственно участвовали в боевых действиях; умение использовать приборы ночного видения; хорошая физическая форма, чтобы без проблем передвигаться в бронежилете, неся на себе свыше 20 килограммов.
Предпочтение при рассмотрении заявок будут отдавать операторам с опытом службы в армии США на должности боевого оператора, но готовы рассмотреть и кандидатов из других стран. От соискателей требуется владение и русским, и английским, а также наличие схожего опыта работы.
Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается. При отклике на анкету указывается, что подавать заявку нужно только при наличии всех указанных в объявлении характеристик. В случае, если соискатель соответствует указанному минимуму квалификаций в первой части рекрутингового процесса, во второй предлагается приложить подтверждающие документы. Без них заявка не будет рассматриваться.
Власти США постоянно заявляют, что не планируют отправлять своих военнослужащих на Украину и не одобряют атаки украинских сил на российские территории, за исключением тех, которые считают украинскими. При этом многие наемники с американским гражданством уже погибли на Украине, в том числе на новых российских территориях.