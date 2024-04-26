Фирма из США ищет для работы в России операторов с опытом боевых действий

Вакансия опубликована на сайте, который выступает в качестве рекрутера. Кто именно является работодателем, не раскрывается. При отклике на анкету указывается, что подавать заявку нужно только при наличии всех указанных в объявлении характеристик. В случае, если соискатель соответствует указанному минимуму квалификаций в первой части рекрутингового процесса, во второй предлагается приложить подтверждающие документы. Без них заявка не будет рассматриваться.