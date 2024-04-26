Китай исключил свою безучастность в конфликте на Украине

По его словам, за последние два года Китай направлял специальных посланников «для оказания добрых услуг, передачи информации, уточнения позиций и поощрения всех сторон к поиску точек соприкосновения и достижению консенсуса». «В настоящее время этот кризис по-прежнему находится под угрозой дальнейшего ухудшения и эскалации. Международное сообщество должно укрепить свое единство, собраться вместе для достижения мира и предпринять практические действия по охлаждению конфликта», — сказал он.