Названы изменения в законе о предпринимательстве в Беларуси

Стали известны наиболее важные изменения в законе о предпринимательстве в Беларуси. Об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности сообщает Национальный правовой интернет-портал.
В частности, индивидуальные предприниматели и организации до 100 человек теперь в Беларуси будут относиться к субъектам малого бизнеса.
Также в документе сказано, что к предпринимательской деятельности не будут относить адвокатскую и нотариальную работу, деятельность третейских судей, медиаторов, временных научных коллективов и коллективов культурных мероприятий. Еще не будут ИП и владельцы подсобных хозяйств.
А вот к юрлицам, например, будут относиться малые организации с количеством сотрудников до 100 человек, средние — до 250 человек, а также крупные, где трудятся свыше 250 работников. Ранее стало известно, что в перечень физлиц уже включаются ремесленники, владельцы агроусадеб, самозанятые и ИП.
При этом какой именно деятельностью смогут заниматься белорусские индивидуальные предприниматели, Совмин определит до 1 июля 2024го. А с 1 октября виды деятельности ИП, не включенные в перечень правительства, перестанут регистрироваться.
Еще сказано, что на государственную финансовую поддержку смогут претендовать не только представители малого, но и среднего бизнеса. Ее можно будет получать как через банки, так и через Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, облисполкомы и Мингорисполком. Еще из бюджета с привлечением кредитов Банка развития будет возмещаться часть капитальных затрат на инвестпроекты.