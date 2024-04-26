Названы изменения в законе о предпринимательстве в Беларуси

Еще сказано, что на государственную финансовую поддержку смогут претендовать не только представители малого, но и среднего бизнеса. Ее можно будет получать как через банки, так и через Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей, облисполкомы и Мингорисполком. Еще из бюджета с привлечением кредитов Банка развития будет возмещаться часть капитальных затрат на инвестпроекты.