Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела личный прием граждан

В Краснодаре 26 апреля работала приемная вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. К Миньковой смоги обратиться жители Славянска-на-Кубани, Брюховецкого, Каневского, Тимашевского и других районов.
«Регулярно провожу личный прием граждан. Сегодняшние обращения касались отрасли здравоохранения, культуры и образования», — сообщила Анна Минькова.
По просьбе многодетной семьи из станицы Медведовской будет увеличена мощность местной школы № 2. В 2026 году здесь откроется новый корпус на 825 мест. Также будет отремонтированы учреждения культуры в Славянске-на-Кубане и поселке Раздольном Брюховецкого района. В станице станице Новодеревянковской Каневского района отремонтируют участковую больницу.