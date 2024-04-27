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Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела личный прием граждан

По просьбе жителей в районах Кубани построят новый корпус школы и отремонтируют социальные объекты.

Источник: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре 26 апреля работала приемная вице-губернатора Кубани Анны Миньковой. К Миньковой смоги обратиться жители Славянска-на-Кубани, Брюховецкого, Каневского, Тимашевского и других районов.

«Регулярно провожу личный прием граждан. Сегодняшние обращения касались отрасли здравоохранения, культуры и образования», — сообщила Анна Минькова.

По просьбе многодетной семьи из станицы Медведовской будет увеличена мощность местной школы № 2. В 2026 году здесь откроется новый корпус на 825 мест. Также будет отремонтированы учреждения культуры в Славянске-на-Кубане и поселке Раздольном Брюховецкого района. В станице станице Новодеревянковской Каневского района отремонтируют участковую больницу.