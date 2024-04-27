Вице-губернатор Кубани Анна Минькова провела личный прием граждан

По просьбе многодетной семьи из станицы Медведовской будет увеличена мощность местной школы № 2. В 2026 году здесь откроется новый корпус на 825 мест. Также будет отремонтированы учреждения культуры в Славянске-на-Кубане и поселке Раздольном Брюховецкого района. В станице станице Новодеревянковской Каневского района отремонтируют участковую больницу.