Politico узнала, какой дедлайн для Украины назвал Зеленский в США

В необходимости предоставить Украине помощь убеждали Джонсона и другие люди, в том числе высокопоставленные конгрессмены-республиканцы. Его кабинет посещали также и христиане-евангелисты с Украины (Джонсон — евангелист), а в его округе в Луизиане появились рекламные щиты с цитатой из Библии: «Кто знает, не для такого ли времени вы заняли свое царское положение?».