Андрей Шимкив: органическому производству НСО нужна господдержка

Участие в заседании принял спикер Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.
В Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации состоялось заседание комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Обсуждение с участием депутатов Госдумы, сенаторов, спикеров законодательных органов субъектов Российской Федерации, руководителей министерств и ведомств касалось как развития сельского хозяйства, так и в целом повышения уровня жизни на селе. Парламентарии высказались о мерах по улучшению транспортной доступности отдаленных деревень, необходимости повышения качества медицинских услуг, мобильной и интернет связи, рынке труда в сельской местности.
Было озвучено предложение, которое может позволить расширить площадь сельхозугодий: внести изменения в постановление Правительства от 10 марта 2022 года, регулирующее осуществление государственного и муниципального контроля.
Говорили и о перспективах производства органической продукции. Новосибирская область — один из лидеров в органическом производстве среди регионов Российской Федерации. Спрос на экологически чистые продукты растет и на внутреннем рынке, и за границей. Однако себестоимость такой продукции высока, поэтому производителям сложно конкурировать. Нужны меры поддержки, например, финансовая помощь государства в сертификации таких продуктов, установленный приоритет при закупках для питания в школах и детских садах.
Комиссия Совета законодателей Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии отметила, что для производителей органической продукции должны быть предусмотрены как материальные, так и нематериальные меры поддержки. У российской органики большой экспортный потенциал, поэтому нужно помогать фермерам, которые этим занимаются. Как обозначено в Стратегии развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года, органическое сельское хозяйство позволит сохранить высокий сельскохозяйственный потенциал страны в долгосрочной перспективе.