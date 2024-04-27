Андрей Шимкив: органическому производству НСО нужна господдержка

В Санкт-Петербурге в рамках мероприятий Совета законодателей Российской Федерации состоялось заседание комиссии по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Обсуждение с участием депутатов Госдумы , сенаторов, спикеров законодательных органов субъектов Российской Федерации, руководителей министерств и ведомств касалось как развития сельского хозяйства, так и в целом повышения уровня жизни на селе. Парламентарии высказались о мерах по улучшению транспортной доступности отдаленных деревень, необходимости повышения качества медицинских услуг, мобильной и интернет связи, рынке труда в сельской местности.

Было озвучено предложение, которое может позволить расширить площадь сельхозугодий: внести изменения в постановление Правительства от 10 марта 2022 года, регулирующее осуществление государственного и муниципального контроля.

Как прокомментировал Андрей Шимкив, проблема неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения актуальна и для Новосибирской области. Это препятствует экономическому развитию сельских территорий. Неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, в первую очередь сельхозугодья, в том числе пашня, представляют значительный резерв для развития сельскохозяйственного производства. Но почти половину из неиспользуемых для растениеводства участков уже невозможно ввести в оборот. Нужно активнее вести работу по выявлению брошенных земель, для этого важно взаимодействие надзорных органов и местного самоуправления.