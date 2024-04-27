Иран пообещал освободить экипаж задержанного им судна MCS Aries

Министр обсудил со своим португальским коллегой Пауло Ранхелем «захваченный израильский корабль под португальским флагом».
«В этой связи доктор Амир Абдоллахян заявил: “Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность, и мы объявили о консульском доступе, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране”», — говорится в публикации по итогам беседы двух министров.
В начале телефонного разговора Абдоллахиян поздравил Ранхеля с формированием нового правительства Португалии и назначением его на пост.
Контейнеровоз MSC Ariers, который шел под португальским флагом и следовал из порта Халифа в индийский порт Нава-Шева, был захвачен 13 апреля. Судно относится к компании Zodiac Group израильского бизнесмена Эяля Офера. В тот день оно вошло в территориальные воды Ирана.
Россиянин Тимофей Колчанов работает на судне старшим механиком, в экипаж входят также граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.
Захват судна произошел на фоне обострения отношений Израиля и Ирана. 1 апреля израильская сторона нанесла авиаудар по иранскому консульству в сирийском Дамаске, в результате которого погибли семь военнослужащих КСИР. Иран в ответ нанес массированный удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля.