Иран пообещал освободить экипаж задержанного им судна MCS Aries

«В этой связи доктор Амир Абдоллахян заявил: “Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность, и мы объявили о консульском доступе, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране”», — говорится в публикации по итогам беседы двух министров.