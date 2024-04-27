Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Насмехается». СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Российское руководство насмехается над Западом, организуя в Москве выставку трофейной техники НАТО с Украины, пишет британское издание Daily Express.

Источник: Reuters

«Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву», — говорится в материале.

Как указали журналисты, на выставке будут находиться различные образцы бронетехники западных стран в идеальном состоянии: американские Bradley, британские Husky TSV, шведские CV90, французские AMX-10 RC и другие бронемашины.

В среду в Минобороны России сообщили, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве первого мая и продлится один месяц.

НАТО