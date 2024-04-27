«Насмехается». СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

«Выставка трофейного вооружения альянса рассматривается как насмешка Владимира Путина над Западом, и это всего лишь спустя несколько дней после того, как США и Великобритания договорились о выделении дополнительных миллиардов на военную помощь Киеву», — говорится в материале.
Как указали журналисты, на выставке будут находиться различные образцы бронетехники западных стран в идеальном состоянии: американские Bradley, британские Husky TSV, шведские CV90, французские AMX-10 RC и другие бронемашины.
В среду в Минобороны России сообщили, что выставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве первого мая и продлится один месяц.