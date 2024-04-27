«Происходит внезапно». В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине

«Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит ее на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит», — рассказал эксперт.