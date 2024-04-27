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«Происходит внезапно». В США раскрыли, куда бьют ATACMS на Украине

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Дальнобойные ракеты ATACMS, которые используют ВСУ, внезапно теряют цель и падают из-за российских систем радиоэлектронной борьбы, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Источник: U.S. Army

«Большую часть времени вы не слышите об ATACMS, поскольку украинцы нажимают кнопку запуска, и она летит в никуда, так как ее подавляют установками РЭБ. Сигнал GPS, который наводит ее на цель, глушится, и тогда ракета внезапно тупеет, попадает в деревья, взрывается и ничего не происходит», — рассказал эксперт.

Риттер отметил, что, помимо средств РЭБ, против ATACMS эффективны российские системы противовоздушной обороны С-300 и С-400, а также зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С-1.

Ранее президент России Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.