Премьер Британии пообещал оказывать Украине поддержку до конца десятилетия

Великобритания оказывает помощь Украине на фоне экономического кризиса в стране. Так, в феврале телеканал CNBC сообщил об экономических трудностях в королевстве. По данным Национальной статистической службы королевства, в IV квартале 2023 года валовой внутренний продукт страны сократился на 0,3%, а с июля по сентябрь 2023 года — на 0,2%. При этом два квартала отрицательного роста подряд обычно рассматриваются как техническая рецессия.