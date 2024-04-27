Премьер Британии пообещал оказывать Украине поддержку до конца десятилетия

«Великобритания стала первой страной, предоставившей Украине долгосрочные гарантии, которые я подписал во время визита в Киев в январе», — сообщил он.
Он уточнил, что Лондон обязуется поддерживать Киев по крайней мере на текущем уровне до конца десятилетия.
Также премьер Великобритании заявил, что страна увеличит свои расходы на военный бюджет до 2,5% ВВП к 2030 году. На данный момент расходы достигают 2,3% ВВП.
23 апреля во время пресс-конференции в Польше Сунак пообещал поставить Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму £500 млн (более $617 млн). Он заявил, что Лондон отправит Киеву 400 машин, 400 млн патронов, средства ПВО и ракеты Storm Shadow.
Премьер-министр Соединенного Королевства также рассказал, что страна нарастит расходы на оборону до £87 млрд, переведя оборонную промышленность в режим войны.
Российское посольство в Лондоне назвало новый пакет военной помощи Великобритании киевскому режиму отчаянной попыткой с помощью «подачки» изменить неутешительную динамику украинского конфликта. Эти деньги могли бы пойти на решение проблем в самой Великобритании, отметили дипломаты.
24 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что западные пакеты помощи Украине не изменят динамику на фронте, ситуация там красноречивая и однозначная.
Великобритания оказывает помощь Украине на фоне экономического кризиса в стране. Так, в феврале телеканал CNBC сообщил об экономических трудностях в королевстве. По данным Национальной статистической службы королевства, в IV квартале 2023 года валовой внутренний продукт страны сократился на 0,3%, а с июля по сентябрь 2023 года — на 0,2%. При этом два квартала отрицательного роста подряд обычно рассматриваются как техническая рецессия.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.