Глава Госпогранкомитета Молостов сказал о попытках вербовки граждан Беларуси и России спецслужбами Литвы и Латвии

Глава Государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил в интервью БелТА о попытках вербовки граждан Беларуси и России спецслужбами Литвы и Латвии.
Молостов отметил, что в действующих к данному моменту пунктах пропуска Литвы и Латвии ужесточились контрольные мероприятия по отношению к гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь.
— Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии, — подчеркнул глава ГПК.
Также Константин Молостов сказал, что обстановка на границе со странами Балтии, как и с Польшей, развивается в контексте угроз военного характера, а также насильственного вытеснения мигрантов со своей территории на территорию Беларуси.