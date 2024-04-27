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Глава Госпогранкомитета Молостов сказал о попытках вербовки граждан Беларуси и России спецслужбами Литвы и Латвии

Глава ГПК Молостов: спецслужбы Литвы и Латвии пытаются вербовать белорусов.

Источник: Комсомольская правда

Глава Государственного пограничного комитета Константин Молостов заявил в интервью БелТА о попытках вербовки граждан Беларуси и России спецслужбами Литвы и Латвии.

Молостов отметил, что в действующих к данному моменту пунктах пропуска Литвы и Латвии ужесточились контрольные мероприятия по отношению к гражданам Российской Федерации и Республики Беларусь.

— Фиксируются попытки их вербовки сотрудниками специальных служб Литвы и Латвии, — подчеркнул глава ГПК.

Также Константин Молостов сказал, что обстановка на границе со странами Балтии, как и с Польшей, развивается в контексте угроз военного характера, а также насильственного вытеснения мигрантов со своей территории на территорию Беларуси.