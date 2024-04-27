«Это война». В США сделали заявление о России после отправки ATACMS ВСУ

«(Поставка ATACMS ВСУ. — Прим. ред.) очень опасное решение. У Путина есть полное право ответить в той же манере или даже гораздо жестче. Идет война, в конце концов», — предупредил эксперт.
Как отметил Уилкерсон, все знают президента Украины Владимира Зеленского и то, как он себя ведет и какие решения принимает. Это создает существенные риски для безопасности, в том числе и американской, полагает офицер.
Ранее президент России Владимир Путин назвал решение отправить дальнобойные ракеты ВСУ очередной ошибкой Соединенных Штатов. По его словам, такое оружие, конечно, создает дополнительную угрозу, но кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения ATACMS не в состоянии, а Россия сможет отражать эти атаки, подчеркнул он.