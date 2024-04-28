Байден заявил о стремлении вернуть Гершковича и Уилана

«Даю вам слово Байдена, что мы не успокоимся, пока не вернем их всех домой», — заявил американский лидер на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме, мероприятие транслировал телеканал C-SPAN.
Байден призвал Москву немедленно освободить их.
Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича под арест. 26 марта 2024 года срок содержания журналиста под стражей был в очередной раз продлен до 30 июня 2024 года.
Уилан был задержан в российской столице в конце декабря 2018 года. В отношении него также возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020-го Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять его по схеме обмена заключенными.
12 февраля глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Уиланом. Блинкен отметил, что работа по возвращению американских граждан, в том числе и журналиста Эвана Гершковича, в Вашингтоне продолжится.
В середине января президент США Джо Байден встретился с сестрой Уилана. До этого, 25 декабря 2023 года, осужденный в РФ попросил американского лидера прикладывать больше усилий для его освобождения и сообщил, что чувствует, будто его дело на родине оставили в прошлом.
14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена Гершковича и Уилана. Он обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. 9 февраля он сообщил, что Москва открыта для переговоров с Вашингтоном по вопросу возвращения Гершковича на родину, потому что нет смысла держать его в тюрьме РФ.