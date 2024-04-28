Байден заявил о стремлении вернуть Гершковича и Уилана

14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» выразил надежду на то, что будет найдено решение в вопросе обмена Гершковича и Уилана. Он обратил внимание на то, что гуманитарные соображения должны лежать в основе таких решений. 9 февраля он сообщил, что Москва открыта для переговоров с Вашингтоном по вопросу возвращения Гершковича на родину, потому что нет смысла держать его в тюрьме РФ.