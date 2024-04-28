В Индии заявили об «опозорившихся» на Украине танках Abrams

В материале отмечается, что танки Abrams не оснащены никакой защитой от российских дронов. Вашингтон согласился передать Киеву данные образцы техники в январе 2023 года, но за год ситуация на поля боя существенно изменилась.
По информации журналистов, всего США отправили в зону украинского конфликта 31 единицу техники. Однако повсеместное использование бойцами ВС РФ разведывательных и ударных беспилотников сильно повлияло на способность Вооруженных сил Украины (ВСУ) защищать танки Abrams.
«Огромный позор для американского Abrams на Украине на фоне вооруженного противостояния с Россией. Сообщается, что Украина отвела [с передовой] предоставленные США боевые танки Abrams M1A1», — говорится в публикации.
При этом авторы статьи обратили внимание, что за последние два месяца российские БПЛА смогли уничтожить пять танков Abrams.
26 апреля агентство Associated Press со ссылкой на американских чиновников сообщило о выводе танков Abrams из зоны боевых действий на Украине. Причиной послужила их уязвимость перед беспилотными летательными аппаратами.