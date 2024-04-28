Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами

«В соответствии с условиями заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозится с территории только в виде лома цветных металлов», — подчеркнули в пресс-службе.