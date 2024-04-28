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Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами

АЛМА-АТА, 28 апр — РИА Новости. Казахстанское предприятие «Казспецэкспорт», работающее в сфере импорта и экспорта вооружения, опровергло появившуюся в СМИ информацию о реализации списанной авиационный техники для нужд ВСУ, сообщает Sputnik Казахстан.

Источник: © РИА Новости

«Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности… Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались», — говориться в сообщении, размещенном на сайте предприятия.

В пресс-службе компании уточнили, что процесс утилизации техники полностью контролируется балансодержателями.

«В соответствии с условиями заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозится с территории только в виде лома цветных металлов», — подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщает Sputnik Казахстан, ранее в соцсетях появилась информация о том, что богатый человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти.

Также в сообщении говорится, что в октябре 2023 года Казахстан выставил на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.