Казахстан опроверг информацию о торговле списанными военными самолетами

«Сведения, распространенные в сети Интернет, не соответствуют действительности… Все торги по реализации авиационной техники с условием обязательной ликвидации проведены предприятием в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства среди юридических лиц республики Казахстан, имеющих соответствующие лицензии, выданные уполномоченным органом. Иностранные компании к торгам не допускались», — говориться в сообщении, размещенном на сайте предприятия.
В пресс-службе компании уточнили, что процесс утилизации техники полностью контролируется балансодержателями.
«В соответствии с условиями заключенных договоров, все самолеты, узлы и агрегаты к ним будут утилизированы на территории балансодержателей методом резки (рубки, дробления) и другими методами, исключающими их восстановление в первоначальное состояние, и будут вывозится с территории только в виде лома цветных металлов», — подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщает Sputnik Казахстан, ранее в соцсетях появилась информация о том, что богатый человек, пожелавший остаться неизвестным, якобы купил в Казахстане списанные военные самолеты, чтобы передать их ВСУ на запчасти.
Также в сообщении говорится, что в октябре 2023 года Казахстан выставил на торги 117 списанных советских истребителей и бомбардировщиков.