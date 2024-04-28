Геннадий Букаев назвал Башкирию своей главной Родиной.

«В своё время СССР противостоял огромной западной гегемонии. И наша страна с честью справлялась с этим. Под нашим “зонтиком” укрывались ряд государств, которым была нужна защита и покровительство. При этом мы не довлели над этими странами, а дружили с ними. Но так уж случилось, что Советский Союз прекратил своё существование и многие поняли, что значит западная гегемония. Прошли годы и пришло время, когда возникла необходимость навести в мире порядок, напомнить всем людям об истинных ценностях. Мы единственная страна, которая взяла на себя эту важную миссию, и в этом величайшая заслуга России и нашего президента Владимира Путина. Специальная военная операция закономерная. Идёт великое очищение. Большая благодарность нашему народу, людям, которые сейчас служат на фронте. Они спасают Россию, весь мир. При этом наши воины идут служить не ради выгоды, а по зову сердца. Ведь многие из них выросли в мирное время, трудились на заводах, фабриках, строили дома, сеяли хлеб, но пришло время встать на защиту Родины. И за их спинами наш тыл — наши матери, жёны, дети, которые тоже активно включились в дело защиты Отечества. Башкирия направляет гуманитарные конвои, руководство республики обеспечивает своих земляков всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Вот это важно — консолидация общества», — сказал Геннадий Букаев.