Геннадий Букаев назвал Башкирию своей главной Родиной.

Родина человека там, где он состоялся. В этом убеждён заслуженный экономист Российской Федерации Геннадий Букаев. Вместе с тем он считает, что связь с малой Родиной никогда не обрывается.
Геннадий Букаев родился в селе Степное Абдулинского района Оренбургской области. Высшее образование получил в Уфе. Долгое время работал в столице Башкирии. Сейчас Геннадий Иванович живёт и трудится в Москве, он руководит службой внутреннего аудита крупной нефтяной компании.
«У меня две родины. Первая, конечно же, там, где родился. Но главной считаю Башкирию. В Уфе получил образование, работал до 1999 года. Здесь я получил знания, навыки, умения, вырос карьерно. Практически, Башкирия подготовила меня на должность федерального министра. Я уехал в Москву. Очень благодарен республике. Несмотря на плотный рабочий график, всегда стараюсь находить время приехать в Башкирию», — сказал Геннадий Букаев информагентству «Башинформ» на полях третьего республиканского форума «Ватан көсө — сила Отечества», где подвели итоги проекта «Атайсал — малая родина».
Геннадий Букаев говорит, что его многое связывает с Башкирией. И главным мостом с республикой он считает благотворительность. Геннадий Букаев принимал активной участие в восстановлении Успенского Свято-Георгиевского мужского монастыря «Святые кустики» в Благовещенском районе Республики Башкортостан. Также на счету благотворителя полностью отстроенный храм Воскресения Христова в Оренбургской области, Дивеевский монастырь в Нижегородской области и ряд других важных для народа объектов.
На вопрос «Башиноформа», какие ещё планы Геннадий Букаев вынашивает, он ответил:
«Жить дальше и делать добро. Это главная цель. Причём такая задача должна присутствовать у всех. Совершенно не важно, в каком объёме и масштабах делается доброе дело. Оно просто должно быть — подправить забор бабушке, почистить парк, берег озера или реки и так далее».
Геннадий Букаев также высказал своё мнение по поводу проведения специальной военной операции и помощи людей своим землякам, которые решают её боевые задачи.
«В своё время СССР противостоял огромной западной гегемонии. И наша страна с честью справлялась с этим. Под нашим “зонтиком” укрывались ряд государств, которым была нужна защита и покровительство. При этом мы не довлели над этими странами, а дружили с ними. Но так уж случилось, что Советский Союз прекратил своё существование и многие поняли, что значит западная гегемония. Прошли годы и пришло время, когда возникла необходимость навести в мире порядок, напомнить всем людям об истинных ценностях. Мы единственная страна, которая взяла на себя эту важную миссию, и в этом величайшая заслуга России и нашего президента Владимира Путина. Специальная военная операция закономерная. Идёт великое очищение. Большая благодарность нашему народу, людям, которые сейчас служат на фронте. Они спасают Россию, весь мир. При этом наши воины идут служить не ради выгоды, а по зову сердца. Ведь многие из них выросли в мирное время, трудились на заводах, фабриках, строили дома, сеяли хлеб, но пришло время встать на защиту Родины. И за их спинами наш тыл — наши матери, жёны, дети, которые тоже активно включились в дело защиты Отечества. Башкирия направляет гуманитарные конвои, руководство республики обеспечивает своих земляков всем необходимым для успешного выполнения боевых задач. Вот это важно — консолидация общества», — сказал Геннадий Букаев.