Песков указал на нарастающую с украинской стороны панику на фронте

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника У нас у всех давние друзья, родственники друзей и так далее воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск и рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах и так далее. Эта информация из первых рук: там, с той стороны растет паника», — сказал пресс-секретарь, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.