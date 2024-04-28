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Песков указал на нарастающую с украинской стороны панику на фронте

С украинской стороны на фронте нарастает паника, эту динамику важно поддержать. Об этом заявил 28 апреля журналисту Павлу Зарубину официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«С украинской стороны на фронтах нарастает паника У нас у всех давние друзья, родственники друзей и так далее воюют на фронте. Кто-то из них приезжает в отпуск и рассказывает, кто-то из них делится по телефону, в письмах и так далее. Эта информация из первых рук: там, с той стороны растет паника», — сказал пресс-секретарь, фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.

Он отметил, что РФ важно не останавливаться в спецоперации.

«Нам сейчас очень важно эту динамику поддержать, очень важно не останавливаться и идти по пути выполнения», — указал представитель Кремля.

Среди прочего, комментируя поставки западных стран ракет Киеву, Песков предрек, что коллективный Запад будет тестировать Россию «на слабо».

«Нам главное это “слабо” никогда не показать», — подчеркнул он.