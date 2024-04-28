МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — написала Захарова.