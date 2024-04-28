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МИД отверг идею уступить новые регионы в обмен на замороженные активы

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия отвергает возможность уступок новых регионов в обмен на замороженные на Западе активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

Источник: © РИА Новости

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Германия утверждает, что замороженные российские активы должны быть оставлены в неприкосновенности, чтобы использовать их в качестве рычага на переговорах по прекращению конфликта и побудить Россию уступить часть новых регионов.

«Не знаю, кто что там утверждает, но активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — написала Захарова.

дипломатия