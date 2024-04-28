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«Путин оказался прав»: в ФРГ сделали неприятный вывод об Украине

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал верную ставку на растущую усталость западных стран от колоссальных расходов на помощь Украине, заявил в интервью австрийскому изданию Kleine Zeitung эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала.

Источник: © РИА Новости

«Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку. Он, возможно, прав», — отметил аналитик.

Масала также подчеркнул, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет. Кроме того, добавил он, голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева, становятся все громче.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

Путин Владимир