«Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку. Он, возможно, прав», — отметил аналитик.
Масала также подчеркнул, что сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет. Кроме того, добавил он, голоса тех, кто считает, что уже предпринято достаточно действий в сторону Киева, становятся все громче.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Вашингтон и Брюссель начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.