«В ближайшее время (направления — Прим. ред.) загорятся везде. Почему? Потому что они подвели большую соответствующую силу, подготовили ее и начали вести боевые действия, ища слабости. Нашли слабость конкретно в Очеретино», — указал он.
По его словам, российские силы специально ищут слабые места в обороне украинцев, чтобы впоследствии наносить удары по прибывающим туда подразделениям ВСУ, посланным туда с целью заткнуть бреши в своей линии защиты. Подобное и произошло в Очеретино, отметил Стариков.
На прошлой неделе телеканал CNN сообщил, что оценка положения ВСУ сейчас мрачнее, чем когда-либо с начала конфликта, украинские войска отступают с ключевых территорий под авиаударами, пытаясь удержать важные населенные пункты. Одним из ключевых мест украинские военные считают село Очеретино, расположенное к северо-западу от Авдеевки, при этом успехи российских войск на этом участке — лишь последние в череде, когда в конце марта они прорвали оборонительные позиции Украины в районе сел Тоненькое и Орловка, говорилось в сюжете.