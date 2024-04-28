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Один город. В США раскрыли, в каких границах останется Украина

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Интенсивное продвижение России приведет к тому, что скоро от Украины не останется ничего, кроме Киева, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Источник: Reuters

«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский», — спрогнозировал офицер.

По мнению эксперта, при нынешних темпах боевых действий Россия сможет взять под контроль и ключевой порт республики на Черном море — Одессу.

Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и ряд других поселений в Донбассе.