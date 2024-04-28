Они не вернутся. СМИ сообщили Зеленскому ужасные новости

«Люди не вернутся. Чем дольше идет конфликт, чем больше примут подобных законов, то тем больше людей ненавидят Украину и ее правительство. Почему я должен возвращаться и воевать? Ради чего?» — цитируют журналисты слова украинца, проживающего в Европе.
Как указали обозреватели, все больше граждан Украины отказываются возвращаться на родину и идти за нее воевать, поскольку считают, что она не достойна их самопожертвования. Многие жалуются, что новый закон о мобилизации нечестно затрагивает тех, кто жил за рубежом еще до начала боевых действий, поскольку если срок их паспорта истечет, то они, вернувшись туда ради продления документа, больше не смогут уехать с Украины и попадут в армию.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника», через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года.