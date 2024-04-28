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«Мы должны этого бояться». В Киеве ужаснулись от предупреждения Путина

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия может создать санитарную зону в несколько десятков километров в Харьковской области, и этого нужно бояться, заявил депутат Рады Роман Костенко в эфире YouTube-канала «Прямой».

Источник: © РИА Новости

«Думаю, что мы больше всего должны бояться заявлений Путина о создании санитарной зоны. Это они могут сделать, применяя КАБы (корректируемые авиабомбы. — Прим. ред.). <…> Они могут занять десять, двадцать, тридцать километров нашей территории для того, чтобы, ну скажем, создать санитарную зону и обезопасить свои области», — предположил киевский депутат.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что если прилеты с Украины на территорию России продолжатся, то будет рассмотрен вопрос создания на территории соседней страны санитарной зоны, откуда до российских регионов будет не достать.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для обеспечения безопасности россиян.