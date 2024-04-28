Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма

Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ «смогут отвоевать Крым» или «разрушить Керченский мост».
«Мы не сможем уничтожить логистику», — сказал Кривонос, рассмеявшись после слов телеведущей.
Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.
Президент Украины Владимир Зеленский и местные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по «деоккупации» полуострова.
Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.