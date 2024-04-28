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Генерал ВСУ посмеялся после слов украинской ведущей о захвате Крыма

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос опроверг заявление украинской телеведущей о возможности захвата Крыма. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Прямой».

Источник: © РИА Новости

Во время интервью журналистка Светлана Орловская заявила, что благодаря американскому оружию летом ВСУ «смогут отвоевать Крым» или «разрушить Керченский мост».

«Мы не сможем уничтожить логистику», — сказал Кривонос, рассмеявшись после слов телеведущей.

Он напомнил, что Россия наладила многоуровневую сложную цепочку поставок, которую не получится оборвать даже с помощью западного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский и местные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по «деоккупации» полуострова.

Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.