Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

«…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал Кадыров в Telegram-канале.
В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана.
Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.