Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана.