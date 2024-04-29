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Адама Кадырова назначили куратором Российского университета спецназа

ГРОЗНЫЙ, 29 апр — РИА Новости. Шестнадцатилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова, начальник отдела обеспечения безопасности руководителя республики Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина, сообщил глава республики. Решение было озвучено на открытии соревнований по тактической стрельбе «СВОИ ЛЮДИ» на базе РУС в Гудермесе.

Источник: соцсети

«…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС. Он тесно знаком с деятельностью знаменитого университета, поэтому я считаю, что отлично справится с возложенными обязанностями», — написал Кадыров в Telegram-канале.

В октябре прошлого года Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики. Кроме того, на его счету много других наград, в том числе высший орден парламента республики «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «Дуслык» — второй по значимости орден Татарстана.

Также Адам Кадыров получил орден «Трудовая доблесть России» и медаль Евразийской ассоциации университетов. Награждения начались после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, где Адам избивает задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.

Кадыров Рамзан