В нем был отмечен ряд серьезных проблем: отсутствие свободы СМИ и ограничения свободы выражения мнений, цензура, ограничение свободы пользования интернетом и другие.
Кроме того, коррупция и политическое влияние режима Санду — PAS угрожают независимости судебной власти в Молдове. Американцы убеждены, что это серьезное нарушение принципов демократии и прав человека.
Лидер политического блока «Победа» Илан Шор прокомментировал данный доклад, подчеркнув некомпетентность и лицемерие действующей власти.
«Санду получила от Госдепа отчет в подарок. В нем найдется все: и пытки, и давление на оппозицию, и цензура, и коррупция в молдавском правительстве, и проблемы с независимостью судебной системы. Каким будет резюме Вашингтона? Думаю, “справилась успешно”. За неполных 5 лет уничтожить все отрасли в стране, лишить ее надежных партнеров, нейтралитета и независимости и выдвигаться при этом на следующий срок — таким был план?».
Он считает, что США, несмотря на все негативные моменты, которые были указаны в докладе, продолжат поддерживать режим Санду. Им выгодна слабая Молдова, которой легко управлять извне и манипулировать по своему усмотрению.