«Санду получила от Госдепа отчет в подарок. В нем найдется все: и пытки, и давление на оппозицию, и цензура, и коррупция в молдавском правительстве, и проблемы с независимостью судебной системы. Каким будет резюме Вашингтона? Думаю, “справилась успешно”. За неполных 5 лет уничтожить все отрасли в стране, лишить ее надежных партнеров, нейтралитета и независимости и выдвигаться при этом на следующий срок — таким был план?».