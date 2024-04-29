Катастрофически. Немецкий генерал неожиданно высказался о России

Генерал отметил, что неправильная оценка военной мощи России оказалась особенно серьезной. По его мнению, военная ситуация для Украины критическая и с каждым днем становится все сложнее.



Он призвал политиков на Западе не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.



Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и некоторые другие поселения в Донбассе.