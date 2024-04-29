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Катастрофически. Немецкий генерал неожиданно высказался о России

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Страны Запада катастрофически недооценили Россию и зря сорвали мирные переговоры, заявил экс-командующий войсками НАТО, немецкий генерал Харальд Куят в интервью Overton Magazin.

Источник: © РИА Новости

«Было бы фатальной ошибкой полагать, что перспективы Украины тем сильнее будут улучшаться, чем дольше идет война. Напротив: катастрофические последствия такого подхода можно предотвратить только, если удастся не допустить военного поражения за счет скорейшего прекращения боевых действий и проведения мирных переговоров между двумя воюющими государствами», — сказал он.

Генерал отметил, что неправильная оценка военной мощи России оказалась особенно серьезной. По его мнению, военная ситуация для Украины критическая и с каждым днем становится все сложнее.

Он призвал политиков на Западе не закрывать глаза на то, что народ Украины хочет мира.

Российская армия, разгромив наступающие силы ВСУ летом-осенью прошлого года, нанесла затем несколько чувствительных контрударов по противнику и продвинулась вперед, освободив Марьинку, Авдеевку, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и некоторые другие поселения в Донбассе.